عبور ناجح لسبورتينغ ولاسك وأبويل

ودكّ سبورتينغ شباك ضيفه بي أس في أيندهوفن برباعية كاملة تناوب على تسجيلها كل من البرازيلي لويز فيليبي (9) وبرونو فرنانديس (16 و64 من ركلة جزاء) والفرنسي جيريمي ماتيو (42).

من جهته غنم لاسك فوزاً ثميناً من خارج الديار على حساب روزنبرغ النرويجي بهدفين لتوماس غويغنجر (20) ودومينيك فريزر (54) مقابل هدف لبيورن مارس يونسون (45).

وبهذه النتائج تصدّر سبورتينغ المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن لاسك وخمسة عن أيندهوفن الذي غادر المسابقة بشكل مفاجئ في حين يقبع روزنبرغ في قاع الترتيب دون نقاط.

إشبيلية بالعلامة الكاملة وأبويل يمر

أضاف إشبيلية كاراباخ إلى لائحة ضحاياه بالفوز عليه بهدفين دون رد ضمن مباريات المجموعة الأولى ليحقق الفريق الأندلسي العلامة الكاملة إلى حد المرحلة الخامسة.

وبذلك فقد فقد كاراباخ الأذري فرصة التأهل إذ تلعب المواجهات المباشرة لمصلحة منافسه على البطاقة الثانية أبويل نيقوسيا القبرصي الذي حجز بطاقة العبور عقب فوزه على مضيفه دوديلانج من لوكسمبورغ بهدفين نظيفين.

ويتسيّد إشبيلية المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة يليه أبويل بـ7 نقاط ثمّ كاراباخ بـ4 نقاط في حين يتذيّل دوديلانج الترتيب برصيد 3 نقاط.

منافسة محتدمة

لايزال الصراع محتدماً في المجموعة الثانية إذ تأجل مصير بطاقتي التأهل إلى المرحلة الأخيرة.

وفاز المتصدّر كوبنهاغن الدنماركي (9 نقاط) على مضيفه لوغانو السويسري الأخير (نقطتين) بهدف نظيف في حين انتصر مالمو السويدي الثاني (8 نقاط) على ضيفه دينامو كييف الأوكراني الثالث (6 نقاط) بأربعة أهداف لثلاثة.

ويواجه دينامو كييف ضيفه لوغانو في المرحلة الأخيرة على أن يتحوّل مالمو لملاقاة كوبنهاغن.

