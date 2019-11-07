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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

صراع التأهل يشتد في المجموعة الرابعة

اشتد صراع التأهل إلى الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي بين أندية سبورتينغ لشبونة وأيندهوفن الهولندي ولاسك النمساوي.

Reuters

اعتلى سبورتينغ لشبونة صدارة المجموعة الرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي، بفوزه على مضيفه روزنبيرغ النرويجي بثنائية نظيفة، اليوم الخميس في المرحلة الرابعة من دور المجموعات.

سجل الأورغوياني سيباستيان كواتيس (16) وبرونو فرنانديز (38) هدفي سبورتينغ لشبونة.

في المجموعة ذاتها، أنعش لاسك النمساوي حظوظه في التأهل بفوزه الثمين على ضيفه أيندهوفن الهولندي 4-1.

ورفع سبورتينغ لشبونة رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن لاسك الذي بات ثانياً (7 نقاط) بفارق الأهداف عن أيندهوفن الذي تخلى عن القمة وتراجع إلى المركز الثالث، فيما بقي روزنبيرغ رابعاً بلا نقاط.

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