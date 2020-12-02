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شفاء بيولي من كورونا

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ستيفانو بيولي سيقود ميلان عند مواجهة سلتيك في الدوري الأوروبي.

REUTERS

سيكون بإمكان مدرب فريق ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي الجلوس على مقاعد بدلاء فريقه الخميس في المباراة ضد سلتيك الاسكتلندي ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي (يوروب ليغ) بعد أن جاءت نتيجة اختباره لفيروس "كوفيد-19" سلبية. 

وكان بيولي (55 عاماً) ومساعده جاكومو موريللي أصيبا بفيروس كورونا المستجد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر وتم حجرهما.

وقال النادي في بيان له "نتيجة اختباري بيولي ومساعده موريللي سلبية بعد الفحوص التي أجريت لهما أمس (الثلاثاء)".

وأضاف "سيقودان تدريبات اليوم، وسيكون (بيولي) مدرب الفريق خلال مباراة ميلان في الدوري الأوروبي ضد سلتيك".

 

                  
                  
                  
 

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