شفاء بيولي من كورونا

سيكون بإمكان مدرب فريق ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي الجلوس على مقاعد بدلاء فريقه الخميس في المباراة ضد سلتيك الاسكتلندي ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي (يوروب ليغ) بعد أن جاءت نتيجة اختباره لفيروس "كوفيد-19" سلبية.

وكان بيولي (55 عاماً) ومساعده جاكومو موريللي أصيبا بفيروس كورونا المستجد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر وتم حجرهما.

وقال النادي في بيان له "نتيجة اختباري بيولي ومساعده موريللي سلبية بعد الفحوص التي أجريت لهما أمس (الثلاثاء)".

وأضاف "سيقودان تدريبات اليوم، وسيكون (بيولي) مدرب الفريق خلال مباراة ميلان في الدوري الأوروبي ضد سلتيك".







