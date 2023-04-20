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الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي

روما مورينيو يرد الدين لفاينورد ويعبر إلى نصف النهائي

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تأهل روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد أن هزم ضيفه فاينورد روتردام 4-1 في إياب ربع نهائي المسابقة.

Reuters

وكان فريق الذئاب الإيطالي خسر مواجهة الذهاب 1-0 لكنه رد بقوة في الأولمبيكو.

وفي مباراة الإياب انتهت الدقائق التسعين بتقدم لروما 2-1 لتذهب المباراة إلى التمديد ويسجل لاعبو مورينيو هدفين وينهون المباراة بتأهل ونتيجة عريضة.

وسجل لروما، ليوناردو سبينازولا 60، الأرجنتيني باولو ديبالا 89، ستيفان الشعراوي 101، ولورينزو بيليغريني 109.فيما وقع على هدف الفريق الهولندي الوحيد البرازيلي إغور بايكساو 80.

وسيقابل روما في نصف النهائي منافسه باير ليفركوزن الألماني الذي يدربه الإسباني تشابي ألونسو الذي لعب تحت إشراف مورينيو في ريال مدريد.

الدوري الأوروبي جوزيه مورينيو روما فاينورد روتردام
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