رئيس لايبزيغ يتوقع إلغاء مباراة فريقه مع سبارتاك موسكو



ومن المقرر أن يستضيف لايبزيغ منافسه سبارتاك موسكو ذهاباً في العاشر من أذار/مارس على أن تقام مباراة العودة في 17 مارس، لكن الشكوك تحوم حول المباراتين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأعلنت السلطات الألمانية مطلع الأسبوع أنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات وشركات الطيران الروسية لمدة ثلاثة أشهر.



وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.



وقال مينتسلاف في بيان "نحن على اتصال دائم بالاتحادات المختلفة ولدينا ثقة كاملة في الاتحاد الأوروبي (اليويفا). نتوقع

إلغاء المباراتين".



وفي وقت سابق ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنّ (اليويفا) يعتزم استبعاد سبارتاك موسكو من ثاني أرفع مسابقة للأندية في أوروبا، واتصلت رويترز بالاتحاد الأوروبي للتعليق.



وفي الأسبوع الماضي قال اليويفا إنّ المباريات المقرر أن تخوضها الفرق الوطنية والأندية الأوكرانية والروسية على أرضها في مسابقات الاتحاد الأوروبي ستقام في ملاعب محايدة "حتى إشعار خر".