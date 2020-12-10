دقيقة صمت في جميع مباريات الدوري الأوروبي ترحماً على روح باولو روسي

وتقام اليوم مباريات الجولة الختامية في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي.

وفقدت إيطاليا الخميس أحد أساطيرها في نهائيات كأس العالم بوفاة مهاجمها باولو روسي هداف مونديال عام 1982 في إسبانيا عندما توج منتخب بلاده بطلاً، بعمر 64 عاماً.

A moment of silence will be held at all UEFA matches today, following the death of Italy's World Cup hero, Paolo Rossi.



Top scorer at the 1982 tournament, Rossi netted 20 times in 48 matches for the Azzurri. — UEFA (@UEFA) December 10, 2020



