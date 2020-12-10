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الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي

دقيقة صمت في جميع مباريات الدوري الأوروبي ترحماً على روح باولو روسي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الخميس عن اقرار دقيقة صمت تسبق مواجهات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وذلك تكريماً لروح الإيطالي باولو روسي هداف مونديال 1982.

REUTERS

وتقام اليوم مباريات الجولة الختامية في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي. 

وفقدت إيطاليا الخميس أحد أساطيرها في نهائيات كأس العالم بوفاة مهاجمها باولو روسي هداف مونديال عام 1982 في إسبانيا عندما توج منتخب بلاده بطلاً، بعمر 64 عاماً. 


 

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