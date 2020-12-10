دقيقة صمت في جميع مباريات الدوري الأوروبي ترحماً على روح باولو روسي

وتقام اليوم مباريات الجولة الختامية في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي.
وفقدت إيطاليا الخميس أحد أساطيرها في نهائيات كأس العالم بوفاة مهاجمها باولو روسي هداف مونديال عام 1982 في إسبانيا عندما توج منتخب بلاده بطلاً، بعمر 64 عاماً.
وتقام اليوم مباريات الجولة الختامية في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي.
وفقدت إيطاليا الخميس أحد أساطيرها في نهائيات كأس العالم بوفاة مهاجمها باولو روسي هداف مونديال عام 1982 في إسبانيا عندما توج منتخب بلاده بطلاً، بعمر 64 عاماً.
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