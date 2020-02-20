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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

خيتافي يحكم السيطرة على أياكس أداء ونتيجة

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AFP


حقق خيتافي نتيجة مميزة بإسقاطه ضيفه أياكس أمستردام بثنائية نظيفة الخميس في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل هدفي خيتافي البرازيليان ديفرسون وكينيدي في الدقيقتين 37 و90+3.

سيطر خيتافي على المباراة بشكل كبير وكان له 10 محاولات على المرمى منها 4 بين الخشبات، مقابل محاولتين فقط لأياكس خارج الإطار.

ورغم استحواذ أياكس على المباراة 65% مقابل 35% إلا أنّه لم يحقق أي خطورة حقيقية أمام شراسة وصلابة لاعبي خيتافي.

وبات خيتافي على قابي قوس من بلوغ دور ثمن النهائي على حساب أياكس الذي بلغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا الموسم الفائت.

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