ثمانية فرق جديدة تتأهل في الدوري الأوروبي

تأهلت الى الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي ثمانية فرق جديدة بعد ختام مباريات الجولة الخامسة من المسابقة ليلة الخميس.

والفرق هي ولفرهامبتون الانكليزي وبراغا وسبورتينغ لشبونة من البرتغال عن المجموعة الحادية عشرة، وغنت البلجيكي وفولفسبورغ الالماني عن المجموعة التاسعة والكمار الهولندي عن الثانية عشرة وسبورتنغ البرتغالي ولاسك النمسوي عن المجموعة الرابعة وابويل القبرصي عن المجموعة الاولى لتنضم إلى فرق سلتيك الاسكتلندي واسبانيول الإسباني وبازل السويسري واشبيليه الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي.

وبات بذلك عدد الفرق الصاعدة 13 فريقا.

وفشل ارسنال الانكليزي في حسم تأهله الى دور ال32 من المسابقة بسقوطه على ارضه امام اينتراخت فرانكفورت الالماني 1-2 وهو كان مرشحا بالعبور من هذه المرحلة ليتأجل عبوره المرتقب نظريا ومنطقيا حتى الجولة الأخيرة امام ستاندارد لياج.

فيما يلي أبرز ما حدث في الجولة الخامسة ليلة الخميس 28 نوفمبر (اضغط على الرابط للمزيد).

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