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الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي

توجيه تهمة سوء السلوك لمدرب روما جوزيه مورينيو

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وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تهمة سوء السلوك للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما.

وكان مورينيو قد اعترض بشكل كبير على قرارات الحكم الإنكليزي أنتوني تايلور الذي أدار نهائي مسابقة الدوري الأوروبية بين إشبيليه وروما والتي انتهت بفوز الفريق الأندلسي باللقب السابع في تاريخه.

وقال اليويفا الجمعة :إن جوزيه مورينيو يواجه اتهاماً باستخدام لغة مسيئة ضد حكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي بعد تصوير المدرب البرتغالي وهو يصرخ باتجاه طاقم التحكيم عقب خسارة روما أمام إشبيلية.

وانتقد مورينيو الحكم بعد المباراة قائلاً  "كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة أدارها حكم بدا من إسبانيا. كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت".

وبعد المباراة، تعرض الحكم أنتوني تايلور وعائلته لمضايقات من مشجعي روما في مطار بودابست.

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