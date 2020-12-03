توتنهام وميلان ونابولي على مشارف التأهل

وضمنت أندية آرسنال وليستر سيتي الإنكليزيان، وروما الإيطالي وهوفنهايم الألماني بطاقة التأهل في الجولة الماضية.

ويبدو توتنهام متصدر الدوري الإنكليزي والمتجدد بقيادة مدربه المحنك البرتغالي جوزيه مورينيو قريبا من التأهل لانه في حاجة الى العودة بالتعادل من مباراته ضد لاسك لينتس النمسوي الذي يأمل في الدخول على صراع إحدى البطاقتين قبل خوض الجولة الاخيرة من خلال الخروج بنتيجة ايجابية ضد فريق شمال لندن.

ويتصدر انتويرب البلجيكي ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن توتنهام، وهو يبحث عن ضمان التأهل، ويأتي لاسك في المركز الثالث مع 6 نقاط.

ويملك مورينيو مروحة من الخيارات لا سيما في الخط الأمامي، حيث استعاض عن الثنائي الخطير هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين في مباراته الأخيرة ضد لودوغوريتس البلغاري في الجولة الماضية وأشرك الثنائي البرازيلي لوكاس مورا وكارلوس فينيسيوس المعار اليه من بنفيكا البرتغالي.

وسجل فينيسيوس هدفين واضاف مورا هدفا ليخرج فريقهما بفوز عريض 4-صفر.



ميلان دون زلاتان



في المقابل، يحتاج ميلان الى الفوز على سلتيك الإسكتلندي وخسارة سبارتا براغ التشيكي أمام ليل الفرنسي ضمن منافسات المجموعة الثامنة ليضمن مقعده في الدور التالي.

ويتصدر ليل المجموعة برصيد 8 نقاط وهو قادر على التأهل مقابل 7 لميلان و6 لسبارتا.

ويمرّ سلتيك في أزمة محليا وقاريا حيث يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي رينجرز لكنه يملك مباراتين مؤجلتين، مقابل نقطة واحدة في الدوري الأوروبي.

وبعد تعرض الفريق للخسارة أمام روس كاونتي صفر-2 في كأس اسكتلندا، الأولى في إحدى مسابقات الكأس المحلية منذ 4 سنوات، بات مصير مدربه نيل لينون على المحك.

في المقابل، يستمر غياب المخضرم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عن صفوف ميلان، لعدم شفائه من إصابة تعرض لها في العضلة ذات الرأسين لفخذه الايسر الشهر الماضي ضد نابولي.

ويعيش ميلان أفضل مواسمه منذ عدة سنوات في الدوري الإيطالي، حيث يتصدر الترتيب بعد تسع جولات بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه انتر وست نقاط عن حامل اللقب في آخر تسعة مواسم.



وفي المجموعة السادسة، يحتاج نابولي الايطالي الى الفوز على اي زد الكمار الهولندي لضمان التأهل وربما يحسم المركز الأول شرط عدم فوز ريال سوسييداد مفاجأة ومتصدر الدوري الاسباني على رييكا الكرواتي.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 9 نقاط مقابل 7 لكل من سوسييداد والكمار القادرين على التأهل، في حين ان رييكا خارج المعادلة نهائيا بلا رصيد.

وتدخل كتيبة المدرب جينارو غاتوزو المباراة منتشية بعد أن حققت فوزا ساحقا على روما برباعية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري المحلي، في مباراة كانت تكريما لأسطورة النادي دييغو مارادونا الذي توفي الاسبوع الماضي اثر أزمة قلبية عن ستين عاما.

ويبدو فياريال، أحد مفاجآت الموسم في الدوري الاسباني، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في 10 مباريات ويحتل المركز الثالث، مرشحا لخطف بطاقة التأهل. يحتاج الى التعادل ضد سيفا سبور التركي ليحقق هدفه ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

ويتصدر الفريق الإسباني بقيادة مدربه اوناي ايمري صاحب الصولات والجولات في هذه المسابقة عندما كان مدربا لإشبيلية ترتيب المجموعة مع 9 نقاط مقابل 7 لماكابي و6 لسيفا سبور.

كما ستكون أندية يونغ بويز السويسري (مجموعة أولى)، سلافيا براغ التشيكي وباير ليفركوزن الالماني (3)، رينجرز الإسكتلندي وبنفيكا البرتغالي (4)، غرناطة الاسباني وايندهوفن الهولندي (5)، براغا البرتغالي (7)، دينامو زغرب الكرواتي وفينورد الهولندي (11) والنجم الأحمر الصربي (12) قادرة على ضمان التأهل الخميس.

