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الدوري الأوروبي

تشافي يشدد على صعوبة القرعة

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قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني إنّ قرعة الدوري الأوروبي كانت صعبة على فريقه مؤكداً قوة مانشستر يونايتد الإنكليزي.

Reuters

وأوضح تشافي خلال المؤتمر الصحافي الإثنين على هامش مباراة فريقه ضد مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني الثلاثاء: "مرة أخرى، نقع مع المنافس الأصعب، سيتعيّن علينا التنافس. إنه خصم تاريخي، تحسن بشكل أكبر مع (المدرب الهولندي إريك) تن هاغ الذي لديه لاعبين رائعين. اللعب ضد فريق مثل مانشستر أصعب، لكن اللاعبين سيكونون أكثر تحفيزًا".

وتابع "إنه ناد عريق وخصم كبير...لكننا سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة العبور. سيتحتم علينا الفوز مثلهم. بالإضافة إلى ذلك، لم يفز برشلونة أبدًا بالدوري الأوروبي".

وفي حال عدم رحيله عن يونايتد، وسط تكهنات بشأن ذلك، قد يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو عودة إلى ملعب "كامب نو" الذي يعرفه جيدًا بعد أن دك شباك الفريق الكاتالوني بالعديد من الأهداف عندما لعب لصالح ريال مدريد بين 2009 و2018 وشكل منافسة لا مثيل لها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم "لا بلاوغرانا" السابق.
 

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