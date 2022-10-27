English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الأوروبي

بي إس في اَيندهوفن يصدم آرسنال وينعش آماله بالصدارة

من قبل

صدم بي إس في اَيندهوفن الهولندي ضيفه آرسنال الإنكليزي عندما تغلّب عليه بثنائية دون رد ليشعل الصراع على الصدارة.

Reuters

وتجاوز بي إس في اَيندهوفن منافسه آرسنال 2-0 يوم الخميس في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وردّ الفريق الهولندي الدين لآرسنال بعدما آلت مباراة الذهاب للأخير 1-0 في الجولة الماضية الأسبوع الفائت.

ومنح فيرمان التقدم لصالح أصحاب الأرض 55 قبل أن يضيف البديل لوك دي يونغ الهدف الثاني 63.

وصار رصيد بي إس في اَيندهوفن 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

وسيحتاج آرسنال للفوز في الجولة الأخيرة زيوريخ السويسري ليضمن الصدارة.

الدوري الأوروبي آرسنال بي إس في آيندهوفن
السابق صدام مرتقب بين آيندهوفن وآرسنا
اقرأ
صدام مرتقب بين آيندهوفن وآرسنال
التالي
-

آخر الأحداث

>