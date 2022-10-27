بي إس في اَيندهوفن يصدم آرسنال وينعش آماله بالصدارة

وتجاوز بي إس في اَيندهوفن منافسه آرسنال 2-0 يوم الخميس في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وردّ الفريق الهولندي الدين لآرسنال بعدما آلت مباراة الذهاب للأخير 1-0 في الجولة الماضية الأسبوع الفائت.

ومنح فيرمان التقدم لصالح أصحاب الأرض 55 قبل أن يضيف البديل لوك دي يونغ الهدف الثاني 63.

وصار رصيد بي إس في اَيندهوفن 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

وسيحتاج آرسنال للفوز في الجولة الأخيرة زيوريخ السويسري ليضمن الصدارة.