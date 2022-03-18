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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

برشلونة يواجه آينتراخت فرانكفورت الألماني في ربع نهائي الدوري الأوروبي

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كشفت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي التي سحبت اليوم الجمعة عن مباراة واعدة بين برشلونة الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

AFP

ولن يكون طريق برشلونة في سبيل تحقيق لقب الدوري الأوروبي سهلاً على الإطلاق عندما يلاقي  آينتراخت فرانكفورت القوي، إلا أنّه سيستفيد من إجراء مباراة العودة على أرضه.

ومرّ برشلونة بعدة مطبات صعبة في المسابقة الثانية على مستوى الأندية الأوروبية عقب خروجه من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث لم تكن نتيجة مباراة الذهاب جيدة أمام نابولي الإيطالي ومن ثم غلطة سراي التركي وأكمل طريقه بالمسابقة بسبب نتائجه الجيدة خارج أرضه.

وحسم برشلونة تأهله إلى ربع النهائي بفوزه على غلطة سراي في إسطنبول 2-1 يوم أمس الخميس بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف، كما سبق وأن تعادل مع نابولي 1-1 في كامب نو قبل أن يحسم تأهله لثمن النهائي بفوزه إياباً خارج أرضه 4-2.

وفي مباريات أخرى سيلتقي:

لايبزيغ الألماني وأتلانتا الإيطالي.

وست هام يونايتد الإنكليزي وليون الفرنسي.

سبورتينغ براغا البرتغالي ورينجرز الاسكتلندي.

وسيلعب الفريق الوارد أولاً مباراة الذهاب على أرضه، علماً أنّها ستكون في السابع من نيسان/أبريل المقبل أما لقاء العودة فسيكون في الرابع عشر من ذات الشهر.

وسيلعب في نصف النهائي الفائز من لايبزيغ الألماني وأتلانتا الإيطالي مع الفائز من سبورتينغ براغا البرتغالي ورينجرز الاسكتلندي.

كما سيلعب الفائز من لقاء وست هام وليون مع الفائز من لقاء آينتراخت فرانكفورت وبرشلونة.

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