ضمن بازل السويسري تأهله إلى الدور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي بفوزه على خيتافي الإسباني 2-1، اليوم الخميس، في المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من دوري المجموعات.

سجل البرازيلي أرثر كابرال (8) وفابيان فراي (60) ثنائية بازل، فيما جاء هدف خيتافي الوحيد عبر خايمي ماتا في الدقيقة (45 من ركلة جزاء).

في المجموعة ذاتها، أنعش كراسنودار الروسي حظوظه في بلوغ الدور 32 من المسابقة القارية بفوزه على ضيفه طرابزون سبور التركي ب3-1.

سجل لكراسنودار سركان أسان في الدقيقة (27 بالخطأ في مرماه) و مانويل فرنانديز (35) وإيفان إيغناتييف (90+3)، فيما جاء هدف طرابزون الوحيد عبر أنطوني نوانكايما (90+4).

وعزّز بازل موقعه في الصدارة رافعاً رصيده إلى 10 نقاط ليضمن التأهل، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند 6 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع كراسنودار، فيما بقي طرابزون رابعاً وأخيراً بنقطة وحيدة.