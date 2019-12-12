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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

بازل وخيتافي إلى الدور 32 من الـ"يوروبا ليغ"

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تأهل فريقا بازل السويسري وخيتافي الإسباني إلى الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" اليوم الخميس.

AFP

وفي الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، انتصر بازل على ضيفه طرابزون سبور التركي 2-صفر.

سجل كل من سيلفان فيدمير (22) وفالنتين ستوكير (72) هدفي الفريق السويسري الذي ضمن صدارة المجموعة بـ13 نقطة فيما غادر الفريق التركي المنافسات بعد احتلاله للمركز الأخير بنقطة وحيدة. 

وعلى ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، تمكن خيتافي من دك شباك كراسنودار الروسي بثلاثية نظيفة. 

وسجل كل من الأوروغوياني لياندرو كابريرا (76) وخورخي مولينا (78) والبرازيلي كينيدي (86) ثلاثية الفريق الإسباني. 

وتأهل خيتافي وصيفاً للمجموعة بـ12 نقطة فيما حل كراسنودار ثالثاً بـ9 نقاط. 

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