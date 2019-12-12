بازل وخيتافي إلى الدور 32 من الـ"يوروبا ليغ"

وفي الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، انتصر بازل على ضيفه طرابزون سبور التركي 2-صفر.

سجل كل من سيلفان فيدمير (22) وفالنتين ستوكير (72) هدفي الفريق السويسري الذي ضمن صدارة المجموعة بـ13 نقطة فيما غادر الفريق التركي المنافسات بعد احتلاله للمركز الأخير بنقطة وحيدة.

وعلى ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، تمكن خيتافي من دك شباك كراسنودار الروسي بثلاثية نظيفة.

وسجل كل من الأوروغوياني لياندرو كابريرا (76) وخورخي مولينا (78) والبرازيلي كينيدي (86) ثلاثية الفريق الإسباني.

وتأهل خيتافي وصيفاً للمجموعة بـ12 نقطة فيما حل كراسنودار ثالثاً بـ9 نقاط.