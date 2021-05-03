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الدوري الأوروبي

السماح بحضور 9500 مشجع في نهائي الدوري الأوروبي

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أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القم (يويفا) الاثنين أنه سيسمح بتواجد 9500 مشجع في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في مدينة غدانسك البولندية في 26 ايار/مايو الحالي بعد أن حصل على الضوء الأخضر من السلطات المحلية.

AFP

وأشار الاتحاد القاري الى ان المسؤولين البولنديين وافقوا على سعة استيعابية بنسبة 25 في المئة في ملعب "غدانسك ستاديوم" الذي يتسع لقرابة 40 الف متفرج.

قد تشهد المباراة النهائية مواجهة إنكليزية بحتة بعد أن وضع مانشستر يونايتد قدمًا فيها باكتساحه روما الإيطالي 6-2 ذهابًا على ملعب "أولد ترافورد"، في حين يستضيف آرسنال فريق فياريال الإسباني إيابًا الخميس بعد خسارته 1-2 الأسبوع الفائت.

سيُسمح بحضور المشجعين من خارج بولندا حيث ذكر ويفا أن كل نادٍ سيحصل على ألفي بطاقة في حين سيتم طرح ألفي بطاقة أخرى للبيع لعامة الناس.

أما البطاقات المتبقية فستُوزّع الى جهات أخرى كالرعاة، الشركاء، القنوات الرسمية الناقلة والاتحادات الوطنية.

وقال الاتحاد في بيان "سيتعين على المشجعين القادمين من الخارج الامتثال لقيود ومتطلبات دخول الحدود التي ستكون سارية في وقت المباراة النهائية حيث لن يتم منح أي استثناءات لحاملي التذاكر"، مضيفًا أنه قد يُطلب منهم تقديم ورقة تثبت انهم تلقوا اللقاح او نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19.

وكان ملعب غدانسك على ساحل البلقان الذي استضاف مباريات خلال كأس أوروبا 2012، مسرحًا للمباراة النهائية من الدوري الاوروبي الموسم الفائت قبل أن تحول الجائحة دون ذلك.

استُكملت المنافسات بنظام التجمع في المانيا حيث توج إشبيلية الاسباني بطلاً على حساب إنتر الايطالي. 
                  
                  
 

الدوري الأوروبي يويفا
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