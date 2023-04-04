الدوري الأوروبي: منع الجماهير من السفر لحضور مباراتي روما وفاينورد في ربع النهائي

وقال النادي الهولندي في بيان "في المباراتين المقبلتين ضد روما، لا نرحب بأي مشجع أجنبي في روتردام (13 نيسان/أبريل) وروما (20 نيسان/أبريل)".

واضاف "عقب قرار السلطات الإيطالية بمنع مشجعي فاينورد من حضور مباراة الإياب في روما، أمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فينورد بعدم بيع تذاكر لمشجعي روما لمباراة الذهاب" في روتردام.

وتبنت محافظة روما أمرًا بإغلاق مدرج الزوار في الملعب الأولمبي في العاصمة في 20 نيسان/أبريل الحالي وحظر بيع التذاكر للمقيمين في هولندا.

وأوضح البيان أن اللقاء تم تصنيفه على أنه "مخاطرة كبيرة بسبب التنافس بين الجماهير" في ضوء السوابق بين الناديين.

ففي شباط/فبراير 2015، خلال مباراة إياب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي في روما، اقتحم المئات من مشجعي فاينورد ساحة "بياتسا ديسبانيا" الشهيرة وألحقوا أضرارًا بالنافورة الرئيسية المعروفة بـ"لا باركاتشيا". أصيب 16 ضابط شرطة واعتقل 23 من أنصار الفريق الهولندي.

ولم تكن مباراة الإياب أكثر هدوءًا، حيث توقفت مرتين بسبب إلقاء مقذوفات على أرضية الملعب.

كما شهدت المباراة النهائية لمسابقة كونفرس ليغ التي أقيمت في أيار/مايو الماضي في تيرانا وفاز بها النادي الإيطالي (1-0)، أحداث شغب جديدة في اليوم السابق للمباراة.

وقالت السلطات الألبانية إن نحو 20 شرطياً أصيبوا أثناء محاولتهم منع مشجعي الفريقين من الاشتباك. وأعلنت الشرطة عن إصابة عشرة أشخاص.

وتضم بعض المجموعات من ألتراس النادي الهولندي، وخاصة المشاغبين المخيفين (نادي فاينوورد الرياضي)، بضع مئات من مثيري الشغب الذين اعتادوا على أعمال التخريب أو الاشتباكات.

تم منع العديد منهم من التواجد في الملاعب في هولندا، وغالبًا ما يظهرون خلال المباريات خارج القواعد في الكؤوس الأوروبية.

