الدوري الأوروبي: مالمو وكوبنهاغن يكسبان رهان العبور



وبلغ مالمو مراده بفوز الثمين خارج الديار على كوبنهاغن بهدف دون رد من توقيع سوتيريوس باباجيانوبولوس (77 خطأ في مرمى فريقه)، واستفاد الأخير من كبوة المتراهن الآخر على العبور دينامو كييف الأوكراني الذي وقع في فخ التعادل أمام ضيفه لوغانو السويسري (1-1) ليفسح المجال للفريق الدنماركي لاقتناص البطاقة الثانية.

ورفع مالمو رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثانية من منافسات "يوروبا ليغ" في حين حلّ كوبنهاغن وصيفاً (9 نقاط) أمام دينامو كييف الثالث (7 نقاط) أما لوغانو فقد تموقع في قاع الترتيب برصيد 3 نقاط.

