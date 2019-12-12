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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي: مالمو وكوبنهاغن يكسبان رهان العبور

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تمكّن مالمو السويدي وكوبنهاغن الدنماركي من انتزاع بطاقة العبور إلى المرحلة الإقصائية من منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

AFP


وبلغ مالمو مراده بفوز الثمين خارج الديار على كوبنهاغن بهدف دون رد من توقيع سوتيريوس باباجيانوبولوس (77 خطأ في مرمى فريقه)، واستفاد الأخير من كبوة المتراهن الآخر على العبور دينامو كييف الأوكراني الذي وقع في فخ التعادل أمام ضيفه لوغانو السويسري (1-1) ليفسح المجال للفريق الدنماركي لاقتناص البطاقة الثانية.

ورفع مالمو رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثانية من منافسات "يوروبا ليغ" في حين حلّ كوبنهاغن وصيفاً (9 نقاط) أمام دينامو كييف الثالث (7 نقاط) أما لوغانو فقد تموقع في قاع الترتيب برصيد 3 نقاط.
   

كوبنهاغن مالمو
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