الدوري الأوروبي: ستراسبورغ يسقط اينتراخت وتألق إنكليزي في إيطاليا

خسر تورينو الإيطالي على أرضه أمام وولفرهامبتون الإنكليزي 2-3 الخميس ضمن ذهاب بلاي أوف الدوري الأوروبي المؤهل إلى مرحلة المجموعات في المسابقة.

سجل للفريق الإيطالي لورنزو دي سيلفستري (61) وأندريا بيلوتي (89) من ركلة جزاء، وللفائز بريمير (43) بالخطأ في مرماه وديوغو جوتا (59) وراوول خيمينيز (72).

وتغلب ستراسبورغ الفرنسي على اينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف نظيف سجله كيفن لوسيان في الدقيقة 33.

واقترب طرابزون سبور التركي من العبور بعدما حقق انتصارا عريضاً بنتيجة 3-1 على مضيفه آيك أثينا اليوناني.

تقدم آيك مبكرا عبر ماركو ليفايا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل الغاني كاليب أوكوبان هاتريك لطرابزون في الدقائق 29 و44 و70.

من جهته وضع فينورد روتردام الهولندي قدما في دور المجموعات بفوزه الساحق 3-صفر على ضيفه هبوعيل بئر السبع. افتتح سام لارسون التسجيل لفينورد في الدقيقة 33، وأضاف زميله ليروي فير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و78.

واكتسح مالمو السويدي بنتيجة كبيرة 3-صفر ضيفه بني يهوذا، ليقترب أيضا من الصعود.

وتعادل الفريق الشهير لودوغوريتس رازاغراد البلغاري بدون أهداف مع ضيفه ماريبور السلوفيني، وبنفس النتيجة تعادل ليجيا وارسو البولندي مع ضيفه غلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

فيما يلي نتائج ذهاب البلاي أوف