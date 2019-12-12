الدوري الأوروبي: بورتو ورينجرز يحسمان المجموعة السابعة ويصعدان

بلغ فريقا بورتو البرتغالي ورينجرز الاسكتلندي الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم عن المجموعة السابعة، بعد اختتام الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات الخميس.

وحقق بورتو الفوز على ضيفه فيينورد الهولندي 3-2. سجل له للكولومبي لويس دياز (14) وتيريل مالاسيا (16 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي فرانشيسكو سواريز (34) مقابل هدفين للبرازيلي إريك فرناندو بوتيغين (19) والسويدي سام لارسون (22).

وتعادل رينجرز مع يونغ بويز بهدف للكولومبي ألفريد موريلوس (30) مقابل هدف للكرواتي بورنا باريسيتش (89 خطأ في مرمى فريقه).

وطرد لاعب رينجرز ريان جاك (90+3) بالبطاقة الحمراء لمباشرة.

تصدر بورتو المجموعة برصيد 10 نقاط امام رينجرز الثاني برصيد 9 نقاط ويونغ بويز الثالث برصيد 8 نقاط، فيما تذيل فيينورد الترتيب بـ5 نقاط.