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الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي - إشبيلية وروما دون جمهور

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قررت السلطات الإسبانية إقامة مباراة إشبيلية وضيفه روما، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي دون جمهور خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

AFP

 وتم اتخاذ القرار بعد الرجوع للبنود الخاصة بصحة السكان المنصوص عليها في القانون الإسباني.

وستقام مباراة إشبيلية وروما أمام مدرجات فارغة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، تماما كمباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال بين فالنسيا وأتالانتا الثلاثاء.

وجاء في بيان لإشبيلية مساء الاثنين "ستقام مباراة إشبيلية وروما في دور الـ16 من الدوري الأوروبي خلف أبواب مغلقة". 

وأضاف البيان "هذا من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور واحتواء عدوى "كوفيد-19".

إلى ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أيضاً إقامة مباراة أولمبياكوس اليوناني مع ضيفه وولفرهامبتون الإنكليزي بدون جمهور.

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