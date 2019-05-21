إيميري يحترم قرار لاعبه مخيتاريان

وكانت مشاركة لاعب منتخب أرمينيا في المباراة النهائية يوم 29 أيار/ مايو محل شك بسبب الصراع الدائر بين أذربيجان وبلده أرمينيا.

وكان أرسنال ينسق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتأمين سلامة اللاعب لكن النادي الانكليزي قال إنه اتفق مع مخيتاريان على أن اللاعب لن يكون ضمن تشكيلة أرسنال في مباراة النهائي في 29 أيار/مايو.

وقال إيمري للصحفيين اليوم الثلاثاء "إنها أخبار سيئة لكن ليس بمقدورنا أن نفعل شيئاً في هذه القضية، تحدثتُ هذا الصباح مع مخيتاريان. إنه قرار شخصي للغاية. كان يريد اللعب ومساعدة الفريق. لكن أسرته تحدثت معه وقرروا عدم الذهاب ... لا يمكنني إجباره على الحضور".

وأضاف "لا أفهم المشاكل السياسية ولكن يجب أن أحترم (قراره)".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه "وضع خطة أمنية شاملة، لضمان سلامة مخيتاريان في باكو".

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان له "سعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبالتنسيق مع أرسنال إلى الحصول على تأكيدات بشأن سلامة اللاعب في أذربيجان من أعلى السلطات في البلاد".

"نتيجة هذه الضمانات تم وضع خطة أمنية شاملة سُلمت للنادي. ومع اعتراف النادي بالجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي والحكومة في أذربيجان في هذا الصدد فإننا نحترم القرار الشخصي بعدم سفر اللاعب".

وفاز اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بلقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد في 2017.

وكتب في حسابه على إنستغرام "هذا نوع من المباريات لا يأتي كثيراً لنا كلاعبين ويجب أن أعترف بأن غيابي يؤلمني كثيراً. سأساند زملائي! لنعيد الكأس إلى الديار".

وقال أرسنال في بيان "درسنا بشكل كامل كل الخيارات بالنسبة لميكي حتى يكون ضمن تشكيلتنا لكن بعد مناقشة الأمر معه ومع أسرته اتفقنا بالإجماع على عدم سفره معنا".

وأضاف "أرسلنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لنعرب عن قلقنا العميق من هذا الموقف. ميكي كان لاعباً مهماً في مسيرتنا نحو النهائي ولذلك فإنها خسارة كبيرة لنا".

وتابع "نشعر بالحزن أيضاً لأن لاعباً سيغيب عن نهائي بطولة أوروبية كبيرة في ظروف كهذه، لأنه شيء نادراً ما يحدث في مسيرة

لاعبي كرة القدم".

وخاض مخيتاريان 11 مباراة مع أرسنال في الدوري الأوروبي هذا الموسم وسيكون غيابه ضربة للفريق الذي يسعى للتويج باللقب في باكو

من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال السويسري شتيفان ليختشتاينر مدافع أرسنال "غيابه سيكون خسارة كبيرة لنا لأنه لاعب مهم للغاية.

"لكننا نتفهم قراره لأن المسألة خطيرة بالنسبة له. سنفتقده كثيرا لأنه مهم جدا للفريق".

وأبدى أرسنال خيبة أمله الأسبوع الماضي بسبب توزيع تذاكر المباراة النهائية كما طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفسير قراره بإقامة اللقاء في أذربيجان بالنظر إلى المشاكل اللوجستية التي تواجه جمهور الفريق ذهاباً وإياباً في رحلة تبعد نحو ستة آلاف عن لندن.

دافع الاتحاد الأوروبي عن القرار قائلا إن النهائي الإنكليزي الخالص أمر لم يكن من الممكن توقعه وقت اختيار الملعب وتعهد بالتعاون مع الناديين لمساعدة المشجعين.