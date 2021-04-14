إيقاف مدافع سلافيا براغ كوديلا 10 مباريات بسبب اتهامات عنصرية

وفتح "اليويفا" تحقيقاً بشأن كلمات عنصرية تفوّه بها كوديلا تجاه الفنلندي غلين كامارا لاعب وسط غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، الموقوف بدوره لثلاث مباريات بعدما اعتدى على كوديلا بالضرب في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس بعد صافرة نهاية مباراة الإياب للدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية في 18 آذار/مارس 2021.

وأكّدت هيئة التحكّم والأخلاقيات والتأديب في "اليويفا" أن المدافع التشيكي الذي غاب للإيقاف عن مباراة الذهاب أمام "المدفعجية" (انتهت بالتعادل 1-1)، ما زال عليه أن ينفذ عقوبة الإيقاف لـ 9 مباريات.

وأكدت الهيئة أن القرار الصادر عنها قابل للاستئناف.

وكان الاتحاد القاري للعبة فتح تحقيقاً بشأن اتهامات بإهانة عنصرية أعقبها مشادة في 18 آذار/مارس بعد دور ثمن النهائي الذي أقصى خلاله سلافيا براغ منافسه غلاسكو رينجرز.

في المقابل، نفى سلافيا براغ مزاعم توجيه إهانات عنصرية، مؤكداً أن كامارا قام بضرب مدافعه كوديلا مع نهاية المباراة.







