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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

إنتر يواجه لودوغوريتس بلا جمهور بسبب "كورونا"

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامة مباراة إنتر ميلان الإيطالي على أرضه أمام لودوغوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي غدا الخميس بدون حضور مشجعين بعد انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

Reuters

لكن الـ"يويفا" قال إن باقي مباريات المنافسات الأوروبية هذا الأسبوع ستقام بشكل طبيعي دون أي تغيير.  

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "كل المباريات الأوروبية الأخرى المقرر إقامتها هذا الأسبوع ستقام في الوقت المحدد سابقا ولا يوجد قيود على حضور المشجعين".  
 

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