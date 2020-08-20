إشبليه وإنتر في صراع محتدم على لقب الدوري الأوروبي

وسيقام اللقاء الأول بين الفريقين في تاريخهما ضمن مسابقة رسمية وراء ابواب موصدة، بسبب البروتوكول المتبع من الاتحاد الاوروبي للعبة تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ويمرّ اشبيلية بفترة رائعة حيث لم يخسر في آخر 20 مباراة في مختلف المسابقات، وحقق 8 انتصارات في مبارياته التسع الاخيرة، ليصل إلى ذروة مستوياته في الوقت المناسب والحاسم من الموسم.

أرهق روما الإيطالي بهدفين في ثمن النهائي واظهر صبراً وصلابة بتخطيه الانكليزيين وولفرهامبتون (1-صفر) ومانشستر يونايتد (2-1) في ربع ونصف النهائي تواليا.

ولا شك ان خبرة اشبيلية في المسابقة تمنحه افضلية على انتر، اذ خرج فائزا في المباريات النهائية الخمس التي خاضها في 2006 و2007 وبين 2014 و2016.

في المقابل، توّج انتر بلقب المسابقة تحت المسمى القديم كأس الاتحاد الاوروبي في 1991 و1994 و1998 وحلّ وصيفا في 1997.

ويعوّل المدرب الفذ أنتونيو كونتي على دفاع صلب لم يتلق سوى هدفا وحيداً في آخر سبع مباريات، وقوّة هجومية ضاربة مع البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وحقق لوكاكو رقماً قياسياً بتسجيله في 10 مباريات متتالية في يوروبا ليغ، فيما وجد مارتينيز، المرشح السابق للانتقال إلى برشلونة الإسباني، فورمته المعهودة في نصف النهائي ضد شاختار دانييتسك الاوكراني (5-صفر).

وشق انتر طريقه بعد العودة من توقف قسري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بفوزه على خيتافي الاسباني 2-صفر في ثمن النهائي ثم باير ليفركوزن الألماني 2-1 في ربع النهائي.

لكن الفريق اللومباردي لم يحرز اي لقب محلي او اوروبي منذ موسم 2010-2011 عندما احرز كأس ايطاليا.

ثبات كونتي

يعتمد مدرب اشبيلية خولن لوبيتيغي على خطة 4-3-3 تتبدل إلى 4-5-1 عندما يخسر حيازة الكرة، ويمارس لاعبوه ضغطاً عالياً مطاردين الخصوم المدافعين.

وبرز في صفوفه في المباراة الأخيرة ضد مانشستر يونايتد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو المدافع عن مرماه ببسالة، كما يعوّل على الظهيرين خيسوس نافاس وسيرخيو ريغيليون ولاعب الوسط الأرجنتيني ايفر بانيغا.

قال لوبيتيغي "انتر جاهز للمنافسة في دوري الابطال، نظرا لنوعية لاعبيه ومدربه الخبير. لذا يتعين أن نكون في أفضل مستوياتنا على كل الاصعدة لنستطيع مجاراتهم. هذا تحد رهيب".

في المقابل، لا يعمد كونتي (51 عاما) إلى تغيير تشكيلة انتر التي تحقق الانتصار تلو الآخر، فدفع بنفس اللاعبين في المباريات الثلاث الاخيرة معتمدا خطة 3-5-2.

قال المدرب القادم الى انتر في ايار/مايو 2019 والذي انتقد ادارته بشراسة لعدم دعمها اللاعبين في نهاية الموسم "ستكون مباراة صعبة. نواجه الفريق الاكثر خبرة والاكثر تتويجا في العقد الاخير من المسابقة. يجب ان نكون حذرين لكن ايضا نطبق خطتنا بحماس وشجاعة، كما فعلنا حتى الآن".

تابع كونتي الباحث عن منح انتر لقبه القاري الاول منذ دوري ابطال اوروبا 2010 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو "هذه مباراة نهائية والفرق الافضل فقط تبلغ النهائي. لذا يجب ان نظهر على ارض الملعب اننا الافضل اذا كنا نريد اللقب".



لاوتارو يبحث عن لقبه الأول

في المقابل، قال مهاجمه لاوتارو مارتينيز لموقع الاتحاد الأوروبي "ساحاول احراز لقبي الاول مع انتر. هذا النهائي الاول (له) ما يعني احتمال إحراز اللقب الأول في مسيرتي".

اضاف المهاجم البالغ 22 عاماً وصاحب هدفين في مرمى شاختار في نصف النهائي "ننضج كفريق. في بداية الموسم وضعنا لأنفسنا مجموعة أهداف. في الدوري الإيطالي كنا قريبين (احتفظ يوفنتوس بلقبه)، لكنه كان موسماً صعباً على الجميع. بصراحة أعتقد اننا راضون، لكن مع مرارة الحلول في المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن يوفنتوس. لكن الآن نظهر اننا فريق موحّد".

وعن توقعاته لمباراة اشبيلية، أضاف لاوتارو "اتوقع خصماً صعباً، يضغط ويقدم كرة رائعة. لهذه الاسباب بلغوا النهائي. لكننا نركز على انفسنا وعلى مغزى بلوغنا النهائي منذ فترة طويلة وماذا يعني ان ترفع اللقب في الوقت الراهن".

ويخوض الفائز في المسابقة مباراة الكأس السوبر الاوروبية ضد المتوج بدوري الابطال بين باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الالماني، في 24 ايلول/سبتمبر في بودابست.

وكان انتر ضمن تأهله الى دور المجموعات في دوري الابطال بحلوله وصيفا في الدوري الايطالي على غرار اشبيلية رابع الدوري الاسباني. وينتظر الناديان مصيريهما في المسابقة عندما تسحب قرعة دور المجموعات في أثينا في 1 تشرين الاول/اكتوبر.

ونظرا لتأهل انتر واشبيلية الى دور المجموعات من دوري الابطال عبر الدوري المحلي، انتقل المقعد المباشر الى ثالث الدولة الخامسة في تصنيف الاتحاد الاوروبي أي رين الفرنسي.



