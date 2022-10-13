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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الأوروبي

أونيون برلين يفوز وبراغا يتعادل

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حقق أونيون برلين الألماني فوزاً ثميناً ضمن مسابقة الدوري الأوروبي في الوقت الذي تعادل به براغا مع سان جيلواز بعد مباراة مثيرة.

Reuters

وحصد أونيون برلين الألماني ثاني انتصار له في البطولة على حساب مالمو السويدي 1-0 في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة.

ورفع الفائز رصيده إلى ست نقاط لينعش آماله بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية بفارق نقطة عن براغا فيما انتهت آمال مالمو متذيل المجموعة دون رصيد.

وانتهت مباراة سان جيلواز البلجيكي متصدر المجموعة (10 نقاط) بالتعادل مع ضيفه براغا البرتغالي 3-3 بعد مباراة شهدت تسجيل هاتريك لنجم الضيوف فيتور أوليفيرا (15 و36 و41).

وتناوب على ثلاثية سان جيلواز النيجيري بونيفاسي (20 و62) وفانزير (49).

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