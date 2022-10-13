أونيون برلين يفوز وبراغا يتعادل

وحصد أونيون برلين الألماني ثاني انتصار له في البطولة على حساب مالمو السويدي 1-0 في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة.

ورفع الفائز رصيده إلى ست نقاط لينعش آماله بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية بفارق نقطة عن براغا فيما انتهت آمال مالمو متذيل المجموعة دون رصيد.

وانتهت مباراة سان جيلواز البلجيكي متصدر المجموعة (10 نقاط) بالتعادل مع ضيفه براغا البرتغالي 3-3 بعد مباراة شهدت تسجيل هاتريك لنجم الضيوف فيتور أوليفيرا (15 و36 و41).

وتناوب على ثلاثية سان جيلواز النيجيري بونيفاسي (20 و62) وفانزير (49).