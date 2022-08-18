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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الأوروبي

أولمبياكوس يفرض التعادل على أبولون ليماسول

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فرض أولمبياكوس اليوناني التعادل على مضيفه أبولون ليماسول القبرصي (1-1) الخميس في ذهاب الدور الحاسم المؤهل إلى مرحلة المجموعات ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

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وبادر أبولون ليماسول بافتتاح النتيجة في الدقيقة 18 عبر رانجيلو جانغا من كوراساو.

إلاّ أنّ أولمبياكوس تمكّن من إدراك التعادل بواسطة الكوري الجنوبي إن بيوم هوانغ (29).

وفي أبرز المباريات ضمن نفس الإطار فاز فنربهتشه التركي على أوستريا فيينا النمساوي (2-0) وزيوريخ السويسري على هارتس الاسكتلندي (2-1) ومالمو السويدي على سيفاس سبور التركي (3-1) ولودوغوريتس رازغراد البلغاري على زالغيريس الليتواني (1-0).

وتقام مواجهات الإياب الخميس المقبل لتحديد هوية الفرق التي ستبلغ دور المجموعات ضمن منافسات البطولة القارية.

أولمبياكوس الدوري الأوروبي أبولون ليماسول
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