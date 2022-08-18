أولمبياكوس يفرض التعادل على أبولون ليماسول



وبادر أبولون ليماسول بافتتاح النتيجة في الدقيقة 18 عبر رانجيلو جانغا من كوراساو.

إلاّ أنّ أولمبياكوس تمكّن من إدراك التعادل بواسطة الكوري الجنوبي إن بيوم هوانغ (29).

وفي أبرز المباريات ضمن نفس الإطار فاز فنربهتشه التركي على أوستريا فيينا النمساوي (2-0) وزيوريخ السويسري على هارتس الاسكتلندي (2-1) ومالمو السويدي على سيفاس سبور التركي (3-1) ولودوغوريتس رازغراد البلغاري على زالغيريس الليتواني (1-0).

وتقام مواجهات الإياب الخميس المقبل لتحديد هوية الفرق التي ستبلغ دور المجموعات ضمن منافسات البطولة القارية.