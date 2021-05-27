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الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي

أرقام من وحي نهائي الدوري الأوروبي

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شهدت المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي العديد من الأرقام القياسية الملفتة.

Reuters

فيما يلي أبرز أرقام نهائي الدوري الأوروبي الذي جمع فياريال الإسباني بمانشستر يونايتد الإنكليزي :

- النهائي الرقم 50 في تاريخ الدوري الأوروبي منذ انطلاق المسابقة موسم 1971-1972.

- أول نهائي لفياريال في تاريخ المسابقات الأوروبية.

- أوناي إيمري يصبح أول مدرب يخوض نهائي إحدى المسابقات الأوروبية 5 مرات.

- أول مباراة نهائية لأولي غونار سولشار كمدرب مع مانشستر يونايتد.

- أولي غونار سولشار يصبح أول مدرب نرويجي يخوض نهائيا في المسابقات الأوروبية.

- ييريمي بينو يصبح أصغر لاعب إسباني يبدأ مباراة نهائية في المسابقات الأوروبية عن عمر 18 عاما و218 يوما متخطيا إيكر كاسياس في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2000.

- أول هدف يسجل في مواجهات فياريال ومانشستر يونايتد بعد التعادل السلبي في المباريات الأربع السابقة بينهما.

- الهدف رقم 100 لفياريال في جميع المسابقات هذا الموسم.

- جيرارد مورينو يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في جميع المسابقات في تاريخ نادي فياريال المسجل بإسم الإيطالي جوزيبي روسي برصيد 82 هدفا.

- جيرارد مورينو يصبح أول لاعب يبلغ 30 هدفا في جميع المسابقات في موسم واحد مع فياريال منذ الإيطالي جوزيبي روسي عام 2011.

- أول لقب رسمي في تاريخ نادي فياريال.

- فياريال يصبح ثاني فريق يحقق لقبا أوروبيا قبل أن يحرز أي لقب محلي بعد باير ليفركوزن عام 1988.

- فياريال يصبح سادس فريق يحقق لقب الدوري الأوروبي دون التعرض لأي خسارة.

- فياريال يصبح أول فريق يحقق لقبا أوروبيا من أول ظهور له في النهائي منذ شاختار دونيتسك في الدوري الأوروبي بالذات عام 2009.

- فياريال يتجنب الخسارة للمباراة الخامسة عشرة على التوالي في الدوري الأوروبي.  

- أوناي إيمري يصبح أول مدرب يحقق 4 ألقاب في إحدى المسابقات الأوروبية.

- أوناي إيمري يصبح أول مدرب يحقق 4 ألقاب في الدوري الأوروبي.

- أوناي إيمري يصبح رابع مدرب يحقق لقب الدوري الأوروبي مع فريقين مختلفين بعد جوفاني تراباتوني ورافاييل بينيتيز وجوزيه مورينيو.

- أوناي إيمري يصبح ثاني مدرب يحقق لقب الدوري الأوروبي مع فريقين مختلفين من نفس البلد بعد جوفاني تراباتوني.

- أوناي إيمري يصبح أول مدرب يحقق لقبين في المسابقات الأوروبية بركلات الترجيح بعد الفوز بلقب الدوري الأوروبي بنفس الطريقة عام 2014.

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