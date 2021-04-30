أرتيتا يثمن دور ساكا ولكن!



ووصف أرتيتا أداء ساكا بأنه "لحظة سحرية" لكنه طالب فريقه بعدم الاعتماد دوماً على جهود اللاعب الصاعد في تغيير مجريات اللعب خلال المباريات.

ووجد أرسنال نفسه في موقف لا يحسد عليه عندما تقدم فياريال 2-صفر بفضل هدفي مانو تريغيروس وراؤول ألبيول.

كما تلقى الزوار ضربة أخرى حين تعرض داني سيبايوس للطرد قبل مرور ساعة من عمر اللقاء، لكن ساكا (19 عاماً) الذي كان من أفضل لاعبي أرسنال خلال المباراة حصل على ركلة جزاء نفذها زميله نيكولا بيبي وأحرز منها

هدفاً منح الفريق الزائر أملا قبل خوض جولة الإياب في ملعب الإمارات الأسبوع المقبل.



وقال أرتيتا في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة "كنا بحاجة إلى لحظة سحرية وفعلها هو ثانية.. أعتدنا على هذا كثيراً خلال الموسم الحالي لكن هذا يطالبنا بالقيام بالمزيد في جوانب أخرى".

وتابع: "لا يمكننا الاعتماد عليه طوال الوقت" كما أشار إلى أن ركلة الجزاء التي حصل عليها ساكا ربما يكون لها دور محوري في هذه الجولة.



وأضاف المدرب الإسباني "هذا يجعلنا نعتقد أنه إذا قمنا بالمطلوب وقدمنا مستوانا المعهود فسيكون بوسعنا الفوز عليهم".