آينتراخت فرانكفورت يدك شباك سالزبورغ برباعية

وفرض اللاعب الياباني دايتشي كامادا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هاتريك (12 و43 و53) ثم أضاف زميله الصربي فيليب كوستيتش الهدف الرابع للفريق الألماني في الدقيقة 56 في المقابل دوّن الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان من ركلة جزاء هدف سالزبورغ الوحيد (85).
وفرض اللاعب الياباني دايتشي كامادا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هاتريك (12 و43 و53) ثم أضاف زميله الصربي فيليب كوستيتش الهدف الرابع للفريق الألماني في الدقيقة 56 في المقابل دوّن الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان من ركلة جزاء هدف سالزبورغ الوحيد (85).
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