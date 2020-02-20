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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

آينتراخت فرانكفورت يدك شباك سالزبورغ برباعية

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حقق آينتراخت فرانكفورت الألماني انتصاراً مدوياً على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 4-1 اليوم الخميس في ذهاب الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

REUTERS

وفرض اللاعب الياباني دايتشي كامادا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هاتريك (12 و43 و53) ثم أضاف زميله الصربي فيليب كوستيتش الهدف الرابع للفريق الألماني في الدقيقة 56 في المقابل دوّن الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان من ركلة جزاء هدف سالزبورغ الوحيد (85). 


 

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