آينتراخت فرانكفورت يدك شباك سالزبورغ برباعية

من قبل beIN SPORTS February 20, 2020 21:03 حقق آينتراخت فرانكفورت الألماني انتصاراً مدوياً على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 4-1 اليوم الخميس في ذهاب الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".