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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

آرسنال غير المقنع يقطع تذكرة العبور رفقة اينتراخت

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AFP

 

بلغ آرسنال الدور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي بتعادله خارج أرضه مع ستاندار دو لياج 2-2 في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة اليوم الخميس.
 
قلب ارسنال تأخره من 0-2 إلى التعادل 2-2. سحل ثنائية الفريق البلجيكي سامويل باستيان 47 والمغربي سليم آمال الله 69 وعادل الكسندر لاكازيت 78 وبوكايو ساكا 81.
 
واحتل ارسنال صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني 9 نقاط الذي خسر اليوم أمام فيتوريا غيماريش 2-3.
 
وخرج الفريقان البرتغالي والبلجيكي باحتلالهما المركزين الثالث والرابع برصيد 8 و5 نقاط تواليا.
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