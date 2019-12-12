آرسنال غير المقنع يقطع تذكرة العبور رفقة اينتراخت

بلغ آرسنال الدور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي بتعادله خارج أرضه مع ستاندار دو لياج 2-2 في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة اليوم الخميس.

قلب ارسنال تأخره من 0-2 إلى التعادل 2-2. سحل ثنائية الفريق البلجيكي سامويل باستيان 47 والمغربي سليم آمال الله 69 وعادل الكسندر لاكازيت 78 وبوكايو ساكا 81.

واحتل ارسنال صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني 9 نقاط الذي خسر اليوم أمام فيتوريا غيماريش 2-3.

وخرج الفريقان البرتغالي والبلجيكي باحتلالهما المركزين الثالث والرابع برصيد 8 و5 نقاط تواليا.