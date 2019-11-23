ريال مدريد ينهي القمة أمام تسيسكا موسكو لمصلحته بفارق 16 نقطة من قبل beIN SPORTS November 23, 2019 09:03 0:48 دقيقة حسم ريال مدريد قمة الجولة العاشرة من الدوري الأوروبي لكرة السلة بفوز كبير على تسيسكا موسكو 97-81. تقارير إخبارية تسيسكا موسكو -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة شاهد هدف المغربي "يوسف النصيري" في شباك برشلونة 2:22 دقيقة ريال مدريد يستضيف سوسييداد وعينه على النقاط الثلاث 0:30 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي – التغطية الخاصة 10:50 دقيقة موجز الأخبار 1:53 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:48 دقيقة كأس ديفيس: نادال يقود اسبانيا الى نصف النهائي 1:10 دقيقة الإمارات تنهزم أمام بيلاروسيا 0:48 دقيقة ريال مدريد يتغلّب على تسيسكا موسكو 2:03 دقيقة كليبرز يحسم لقاء القمّة مع روكتس 0:43 دقيقة ليفانتي يبتعد عن مناطق الهبوط