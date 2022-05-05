أولمبياكوس إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة من قبل beIN SPORTS May 5, 2022 15:49 0:47 دقيقة بلغ أولمبياكوس نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة، بعد فوزه على موناكو 94-88 في المباراة الخامسة من سلسلة الفريقين. تقارير إخبارية أولمبياكوس الدوري الأوروبي لكرة السلة -آخر الفيديوهات 5:21 دقيقة المنتخب الفرنسي ينشد الدفاع عن لقبه في مونديال قطر 4:36 دقيقة الجماهير تلتقط صوراً تذكارية مع كأس العالم 4:27 دقيقة البرازيليون يترقّبون نهائيات مونديال قطر 1:51 دقيقة فلامينغو يعزز صدارته ويقترب من دور الستة عشر 0:28 دقيقة أنس جابر تبلغ نهائي دورة مدريد 0:47 دقيقة أولمبياكوس يتأهل إلى نصف النهائي 0:53 دقيقة سياتل ساوندرز بطلاً لدوري أبطال الكونكاكاف 1:49 دقيقة احتفالات صاخبة للاعبي ريال مدريد عقب بلوغ النهائي 3:58 دقيقة آخر التحضيرات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة بيكهام: "كأس العالم فرصة لإلهام الجيل الصاعد"