أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم "إم إل إس" أن 20 لاعبا جاءت فحوصات الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إيجابية، وذلك قبل نحو أسبوع من استئناف المنافسات في ولاية فلوريدا بعد توقف نحو أربعة أشهر بسبب "كوفيد-19".

وقالت الرابطة في بيان أمس "حتى يوم الأحد، 18 لاعبا وستة من أعضاء الأجهزة الفنية للفرق جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية" من أصل 668 لاعبا خضعوا لها منذ مطلع الشهر الحالي.

وأضافت أن "لاعبَين ثبت إصابتهما بالفيروس لدى وصولهما إلى أورلاندو"، حيث ستقام بطولة الاستئناف اعتبارا من الثامن من تموز/يوليو وخلف أبواب موصدة.

وتوقفت منافسات البطولة منذ 12 آذار/مارس الماضي، وتخضع عودتها لبروتوكول صحي صارم منذ استئناف التدريبات الجماعية في الرابع من حزيران/يونيو الحالي. ويفسَّر هذا الحذر بالوضع الصحي في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تأثراً بـ"كوفيد-19" مع 125 ألف و747 حالة وفاة وأكثر من 2,5 مليون إصابة.

وكان فريق أورلاندو للسيدات أعلن الثلاثاء انسحابه من كأس التحدي، وهي دورة ستنظم في يوتا، بعد اختبارات إيجابية لست لاعبات وأربعة أعضاء في الجهاز الفني.