في المباراة الأولى أحرز فرانكو يارا هدفَ دالاس والمباراة الوحيد مُبكراً عند الدقيقة التاسعة، وبقيت النتيجة على حالها حتى نهائيةِ اللقاء ليرفعَ أصحاب الأرض رصيدَهم إلى خمس وثلاثين نقطة فيما تجمدَ رصيدُ غالاكسي عند ثلاثين نقطة.

وضمن المسابقة ذاتها، تعادل إنتر ميامي مع ضيفهِ سينسيناتي بأربعةِ أهدافٍ لمثلها بفضل هاتريك الأرجنتيني هيغواين.

هيغواين تمكن من تحقيق أول هاتريك له مع إنتر ميامي حيث استهل تسجيل أهدافه عند الدقيقة الثالثة والعشرين، ثم عادل برينير دا سيلفا النتيجة َ بهدف لسينسيناتي في الدقيقة الثامنة والعشرين، بعدها عاد هيوغوايين وسجل الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وبعد ثلاث دقائق تمكن دا سيلفا من التعديل مرة ً أخرى، قبل أن يسجل هيغواين الهدف الثالث من ركلةِ جزاء قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل براندون فْاسكيز هدفين لسينسيناتي عند الدقيقة الحادية والثمانية والسادسة والثمانين، قبل أن يعدل كريستوفر ماك فاي الكفة لإنتر ميامي في الدقيقةِ السابع والتسعين.