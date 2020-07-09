هنري يحثّ اللاعبين على التأقلم مع الوضع الحالي July 9, 2020 09:43 1:03 دقيقة صرّح تييري هنري مدرب مونريال إيمباكت بأن على اللاعبين التأقلم مع الوضع الحالي وخوض الموسم الجديد من الدوري الأميركي دون استعداد كاف، معترفا بصعوبة تجهيز اللاعبين بدنيا وذهنيا وسط هذه الظروف. تييري هنري -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة سواريز يعترف بصعوبة الفوز على إسبانيول 3:04 دقيقة أتالانتا يواصل سلسلة انتصاراته ويصبح ثالثاً مؤقتاً 3:55 دقيقة برشلونة يهزم إسبانيول ويواصل الضغط على ريال مدريد 3:59 دقيقة ثنائية محمد صلاح تقربه من صدارة الهدافين 0:34 دقيقة مدرب مانشستر يونايتد يحذّر من أستون فيلا 2:06 دقيقة تكريم استثنائي للبطلة التونسية حبيبة الغريبي 1:01 دقيقة تعادل محبط يبعد طرابزون سبور عن الصدارة 1:08 دقيقة مورينيو يبحث عن الإيجابيات بعد خلاف لوريس وسون 0:28 دقيقة وست بروميتش يصعد للصدارة مؤقتاً 1:11 دقيقة رياض محرز يريد المزيد ويثمّن كثرة الهدافين