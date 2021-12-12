نيويورك سيتي يتوّج بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم من قبل beIN SPORTS December 12, 2021 13:59 0:54 دقيقة توّج نيويورك سيتي بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على بورتلاند تيبمرز في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادلِ بهدفٍ لمثله. تقارير إخبارية نيويورك سيتي الدوري الأميركي -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة قمّة ليل وليون تنتهي بالتعادل بلا أهداف 0:54 دقيقة نيويورك سيتي يتوّج بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم 1:25 دقيقة المولوي يشدد على أهمية كأس العرب قبل المونديال 1:50 دقيقة الجاسم: "تمّ اختبار جاهزية ستة استادات مونديالية" 3:28 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات 3:36 دقيقة ريال وأتلتيكو في ديربي يعد بالإثارة 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 1:33 دقيقة بوقرة يهنئ لاعبي الجزائر ويشيد بالمنتخب المغربي 1:00 دقيقة البلايلي يهدي هدفه الرائع للشعب الجزائري 0:50 دقيقة بانون: دفعنا ضريبة عدم التركيز في بداية المباراة