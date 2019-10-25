النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب غالاكسي ينهي موسمه الثاني في ملاعب الـ"إم إل إس" دون التتويج باللقب علما أن عقده ينتهي في نهاية هذا الموسم.

وسجّل للفريق الفئز كل من المكسيكي كارلوس فيلا (16) و(40) والأوروغوياني دييغو روسي (66) والنرويجي أداما ديوموندي (68) و(80) في حين وقّع الأرجنتيني كريستيان بافون (41) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (55) والفنزويلي رولف فيلتشر (77) أهداف الخاسر.

وسيواجه لوس أنلجيس إف سي في نهائي الغرب سياتل ساوندرز إف سي المتأهل على حساب ريال سالت لايك.

وتأهل أتلانتا يونايتد حامل اللقب لنهائي القسم الشرقي بعد تغلبه على ضيفه فيلادلفيا يونيون بهدفين دون رد، الألماني يوليان غريسل افتتح حصة التسجيل لأصحاب الأرض بعد عشر دقائق من اللعب.

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة أضاف أتلانتا الهدف الثاني بواسطة الفنزويلي جوزيف مارتينيز.

وسيقابل أتلانتا في نهائي قسم الشرق فريق تورونتو المتأهل على حساب نيويورك سيتي.

