كيليني يتطلع لتحقيق الألقاب مع لوس أنجليس أف سي من قبل beIN SPORTS June 30, 2022 14:39 1:02 دقيقة أكد النجم الإيطالي المخضرم كيليني أنه يأمل في التتويج بالألقاب رفقة فريقه الجديد لوس أنجليس أف سي وقال خلال تقديمه رسميا لوسائل الإعلام والجماهير إنه سعيد جدا بخياره اللعب مع هذا الفريق. هذا ورحب لوس أنجليس أف سي بكيلليني بأفضل طريقة بفوزه بين جماهيره على ضيفه دالاس بثلاثة أهداف لواحد. تقارير إخبارية جورجيو كيليني -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة المسرح يتقاسم الحضور الجماهيري مع الرياضة في وهران 1:02 دقيقة كيليني يتطلع لتحقيق الألقاب مع لوس أنجليس أف سي 0:58 دقيقة بالميراس يضع قدماً في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 6:44 دقيقة البرتغالي سواريش مدرباً للأهلي المصري 0:37 دقيقة فالفيردي مدرباً لأتليتيك بيلباو 6:24 دقيقة الموافقة على استضافة البصرة لخليجي 25 4:08 دقيقة لقاء مع رئيس الاتحاد الجزائري للكاراتيه 0:49 دقيقة تركيا تواصل تصدرها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1:31 دقيقة زهران يعزز رصيد مصر من الميداليات في الجمباز 1:40 دقيقة أنس جابر تعبّر عن فرحتها بالعبور إلى الدور الثالث