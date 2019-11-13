وكان من المتوقع على نطاق واسع رحيل المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً عن غالاكسي بعد إقصاء النادي من التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأميركي الشهر الماضي.

وأعلن إبراهيموفيتش، الذي انضم إلى غالاكسي في الأشهر الأولى من حملة 2018، نهاية فترة إقامته في كاليفورنيا في منشور غامض على تويتر.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

وأكد غالاكسي في بيان مقتضب أن النادي اتفق مع إبراهيموفيتش على هذا الرحيل.

وقال كريس كلاين، رئيس نادي لوس أنجليس غالاكسي: "نود أن نشكر زلاتان على مساهماته في لوس أنجليس غالاكسي وفي الدوري الأمريكي لكرة القدم".

وأضاف "منذ وصوله في عام 2018، أثّر زلاتان بشكل إيجابي على رياضة كرة القدم في لوس أنجلوس، نحن ممتنون لأخلاقيات عمله وشغفه، نشكر زلاتان على احترافه وتأثيره الكبير على مجتمع لوس أنجليس ومجتمع كرة القدم في أمريكا الشمالية ككل".

وكان السلطان السويدي أعلن عبر فيديو خاص به أنه سيعود إلى الليغا التي لعب فيها من بوابة برشلونة.

إبراهيموفيتش يعود إلى الليغا !

رئيس الدوري الأمريكي لكرة القدم يكشف أن النجم السويدي سينضم إلى ميلان