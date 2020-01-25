تشيتشاريتو: سأقدم كل شيء للوس أنجليس غالاكسي January 25, 2020 12:19 0:37 دقيقة أكد خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو المنتقل مؤخراً لصفوف لوس أنجليس غالاكسي أنه سيسعى لتقديم أقصى ما لديه حتى يتوّج مع الفريق بالألقاب شاكراً إدارة النادي على التعاقد معه. لوس أنجليس غالاكسي تشيتشاريتو -آخر الفيديوهات 2:15 دقيقة هل ينهي يونايتد الموسم بين الأربعة الكبار؟ 2:31 دقيقة قمة بين قطر والبحرين في نصف نهائي آسيا لكرة اليد 2:40 دقيقة أبطال المبارزة في الدوحة للاقتراب من حلم طوكيو 0:37 دقيقة تشيتشاريتو: سأقدم كل شيء للوس أنجليس غالاكسي 2:33 دقيقة مباراة الترجي والرجاء - التغطية الخاصة 2:07 دقيقة ريان شرقي الموهبة الصاعدة في أولمبيك ليون 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:30 دقيقة 5 أسباب قد تقود لايبزيغ للتتويج بالـ"بوندسليغا" 1:18 دقيقة بليشكوفا تودّع أستراليا 0:59 دقيقة نادال يقدم أفضل مبارياته ويبلغ الدور الرابع