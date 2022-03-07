افتتح سيباستيان دريوسي التسجيل لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة الثانية والعشرين، بعيد ذلك بأربع دقائق رفع خوليو كاس كانتي غلة أوستن إلى هدفين، ثم عاد دريوسي ليسجل هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث عند الدقيقة الحادية والخمسين.

بعدها بدقيقتين فقط تكفل ليوناردو كامبانا بتقليص الفارق بتسجيله هدفاً لميامي، وتكفل إيثان فينلاي بتسجيل الهدف الرابع لأوستن في الدقيقة الرابعة والستين، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليختتم خماسية فريقه في آخر لحظات اللقاء.

وفي لقاء آخر فرض لوس أنجليس التعادل على ضيفه بورتلاند تمبرز بهدف لمثله.

