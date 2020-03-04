فيكتور وانياما ينتقل إلى الدوري الأميركي

وانتقل وانياما (28 عاماً) إلى مونتريال، الذي يدربه أسطورة أرسنال تييري هنري، بعد أن سجل سبعة أهداف في 97 مباراة مع توتنهام بجميع المسابقات عقب انضمامه من ساوثمبتون في 2016.

وقال وانياما لموقع النادي على الانترنت "عندما تحدثت مع تييري أبلغني بأنه يريدني أن أنضم إلى مونتريال ولم أفكر مرتين".

وأضاف "لطالما كنت معجباً به كلاعب وأنا سعيد حقاً بالحصول على فرصة للعمل معه".

وفاز مونتريال، الذي أنهى الموسم الماضي بالمركز التاسع في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، 2-1 على نيو إنغلاند ريفوليوشن في المباراة الافتتاحية هذا الموسم يوم السبت.