زلاتان الأعلى أجرا في الدوري الاميركي

وتقاضى "إيبرا" البالغ 37 عاماً ما قيمته 1,5 مليون دولار في الموسم الماضي لأن لوس انجليس غالاكسي كان قد بلغ الحد الاقصى للاعبيه الثلاثة "المعيّنين"، أي الأعلى أجراً في تشكيلته منذ وصوله في آذار/مارس 2018.

وتخطى مهاجم برشلونة الاسباني وانتر ويوفنتوس وميلان الايطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، الرقم القياسي الذي كان يحمله البرازيلي كاكا مع أورلاندو والبالغ 7,16 ملايين دولار في 2017.

ومنذ وصوله إلى الدوري الاميركي، سجل زلاتان 33 هدفاً ومرر 13 كرة حاسمة في 39 مباراة في الدوري.

ويتقدم المهاجم السويدي في ترتيب اللاعبين الأعلى أجراً زميله المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس (6,5 ملايين دولار)، ولاعب تورونتو مايكل برادلي (6,43 ملايين) وجوزيه ألتيدور (6,33 ملايين).

واحتل مهاجم لوس أنجليس أف سي ومتصدر ترتيب الهدافين المكسيكي كارلوس فيلا المركز الخامس مع 6,3 ملايين، أمام الألماني الدولي السابق ولاعب وسط شيكاغو باستيان شفاينشتايغر (5,6 ملايين دولار).

أمّا الدولي الانكليزي السابق واين روني مهاجم دي سي يونايتد فحل تاسعاً (3,5 ملايين)، أمام الفنزويلي جوزف مارتينيز (أتلانتا) الهداف وأفضل لاعب في موسم 2018 مع 3,06 ملايين.

وبحسب رابطة اللاعبين، يتقاضى 54 لاعباً من أصل 691 لاعباً مليون دولار على الأقل سنوياً، أي بنسبة 7,8%. ويبلغ متوسط الراتب في الدوري باستثناء اللاعبين "المعيّنين" نحو 345 ألف دولار بزيادة بلغت 13,3 % عن الموسم الماضي و150% على مدار خمس سنوات.