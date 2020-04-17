تمديد تعليق الدوري الأميركي حتى 8 يونيو على الأقل

وكشفت الرابطة بأنها تجري محادثات لإجراء تعديلات على تعويضات اللاعبين بسبب الاثر الاقتصادي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطة في بيان "نسعى إلى العمل بشكل وثيق مع رابطة اللاعبين في الدوري الأميركي لإيجاد حل يضمن حماية اللاعبين، الإمكانية لتقاضي الرواتب بأكملها في حال اجراء جميع المباريات بحضور الجمهور، وتحديدا لحماية اللاعبين الذين يتقاضون أجورا دنيا".

وتابع البيان "تواصل رابطة الدوري الأميركي تصميمها على دراسة خيارات واسعة من السيناريوهات لإكمال موسم 2020 من ضمنها إرجاء مسابقة الكأس إلى كانون الاول/ديسمبر أو الى ما بعد ذلك".

وختم البيان "بناء على الإرشادات الأخيرة للسلطات، قررنا تمديد فترة تعليق المباريات إلى الثامن من حزيران/يونيو على الأقل".

وذكرت شبكة "اي اس بي ان" الاميركية بان الرابطة عرضت على اللاعبين تقليص رواتبهم بنسبة 50 في المئة في حال تقليص الموسم آخذين في الاعتبار عدد المباريات الملغاة.

وكانت الرابطة قررت في 19 آذار/مارس الماضي، إيقاف الدوري لمدة شهرين بسبب الوباء، وذلك بعد إقامة مرحلتين فقط من الموسم الجديد.

وبحسب البرنامج الذي لم يتم تعديله حتى الآن، من المقرر أن ينتهي الموسم العادي في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لإفساح المجال أمام مباريات الأدوار الإقصائية والدور النهائي المقرر في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.