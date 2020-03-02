العربية
English
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأميركي

بداية متعثرة لفريق بيكهام في الدوري الأميركي

استهل نادي انتر ميامي الذي أسسه النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام مشواره في الدوري الأميركي لكرة القدم بالخسارة على أرض لوس انجليس اف سي صفر-1.

AFP

وجاء الهدف إثر هجمة منسقة أنهاها المكسيكي كارلوس فيلا، هداف الدوري الموسم الماضي، بكرة ساقطة رائعة في اليوم الذي احتفل به بعيد ميلاده الحادي والثلاثين.

وتابع بيكهام مع بعض من أفراد عائلته المباراة من المدرجات إلى جانب شركائه الاقتصاديين الأثرياء أبرزهم الشقيقان خوسيه وخورخي ماس ومارسيلو كلور.

وحصل بيكهام بعد انتقاله إلى نادي لوس أنجليس غالاكسي الأميركي إثر التحاقه بالدوري الأميركي في 2007، على امتياز تأسيس فريق في ميامي مقابل سعر مخفض، بلغ 25 مليون دولار أميركي بدلًا من 150 مليونا قيمة رسم الحصول على رخصة حاليًا. 

ديفيد بيكهام
السابق تشيتشاريتو: سأقدم كل شيء للوس
اقرأ
تشيتشاريتو: سأقدم كل شيء للوس أنجليس غالاكسي
التالي

آخر الأحداث