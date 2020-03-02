بداية متعثرة لفريق بيكهام في الدوري الأميركي

وجاء الهدف إثر هجمة منسقة أنهاها المكسيكي كارلوس فيلا، هداف الدوري الموسم الماضي، بكرة ساقطة رائعة في اليوم الذي احتفل به بعيد ميلاده الحادي والثلاثين.

وتابع بيكهام مع بعض من أفراد عائلته المباراة من المدرجات إلى جانب شركائه الاقتصاديين الأثرياء أبرزهم الشقيقان خوسيه وخورخي ماس ومارسيلو كلور.

وحصل بيكهام بعد انتقاله إلى نادي لوس أنجليس غالاكسي الأميركي إثر التحاقه بالدوري الأميركي في 2007، على امتياز تأسيس فريق في ميامي مقابل سعر مخفض، بلغ 25 مليون دولار أميركي بدلًا من 150 مليونا قيمة رسم الحصول على رخصة حاليًا.