السماح لفرق الـ"MLS" بإجراء تدريبات بمناطق مفتوحة

وبدأت بعض فرق البطولة في إجراء تدريبات فردية للاعبيها في وقت سابق من الشهر الجاري بينما تشير الدلائل إلى قرب استئناف مباريات البطولة التي توقفت في منتصف مارس/آذار الماضي بعد تفشي العدوى بالفيروس.

وقالت رابطة الدوري الأمريكي في بيان ”يمكن للفرق استخدام ملاعب التدريب المفتوحة في إجراء تدريبات في مجموعات صغيرة بما لا يخالف جميع الإرشادات والإجراءات الوقائية حفاظا على السلامة والتي تم التوصل إليها بالتشاور مع خبراء الأمراض المعدية“.

وأضاف البيان ”يتعين ألاّ تتعارض هذه التدريبات مع السياسات الصحية العامة على المستوى المحلي أو مع السياسات الحكومية وأن تكون بمثابة فرصة للاعبين لرفع مستوى تدريباتهم في ظل الحفاظ على قواعد عدم الاحتكاك البدني“.

وتنص القواعد على وجود نحو ثلاثة أمتار بين كل لاعب وآخر وعدم تجاوز مناطق محددة في أرض الملعب منعاً لحدوث أي احتكاك بدني على ألا يزيد عدد اللاعبين في كل مجموعة عن ستة لاعبين.

وتلزم هذه القواعد المدربين وبقية أفراد الطواقم بوضع أقنعة طبية تجنباً لانتشار العدوى.