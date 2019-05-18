إيقاف زلاتان مباراتين بسبب تصرّف عنيف

ووقعت مشاجرة بين اللاعبين في الدقيقة 86 بعدما أهدر المهاجم السويدي إبراهيموفيتش فرصة للتسجيل وأسقط جونسون أرضاً بعد أن أمسك برقبته بشكل عنيف.



وقالت رابطة الدوري الأميركي في بيان "قررت لجنة الانضباط إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجليس غالاكسي مباراتين وفرضت غرامة لم تعلن قيمتها بسبب تصرفه العنيف في الدقيقة 86 أمام نيويورك سيتي في 11 مايو/أيار".

وسيغيب إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق والذي وقع على عقد مع غالاكسي لمدة عام واحد في ديسمبر/كانون الأول، عن مباراتي كولورادو رابيدز يوم الأحد وأورلاندو سيتي يوم 24 مايو/أيار.