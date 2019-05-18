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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأميركي

إيقاف زلاتان مباراتين بسبب تصرّف عنيف

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عوقب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجليس غالاكسي بالإيقاف مباراتين بسبب تصرف عنيف عندما أمسك رقبة شون جونسون حارس نيويورك سيتي في دوري المحترفين الأميركي يوم السبت الماضي.

Reuters

ووقعت مشاجرة بين اللاعبين في الدقيقة 86 بعدما أهدر المهاجم السويدي إبراهيموفيتش فرصة للتسجيل وأسقط جونسون أرضاً بعد أن أمسك برقبته بشكل عنيف. 
 
وقالت رابطة الدوري الأميركي في بيان "قررت لجنة الانضباط إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجليس غالاكسي مباراتين وفرضت غرامة لم تعلن قيمتها بسبب تصرفه العنيف في الدقيقة 86 أمام نيويورك سيتي في 11 مايو/أيار".  

  وسيغيب إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق والذي وقع على عقد مع غالاكسي لمدة عام واحد في ديسمبر/كانون الأول، عن مباراتي كولورادو رابيدز يوم الأحد وأورلاندو سيتي يوم 24 مايو/أيار.  

زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الأميركي للمحترفين
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