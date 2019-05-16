وخاض بيرد وجونسون اللذان سينضمان إلى لاعبين أسطوريين آخرين سبق لهما نيل هذا التكريم وهما بيل راسل (2017) وأوسكار روبرتسون (2018)، منافسة ملحمية في الثمانينات خلال حقبة الخصومة بين فريقيهما بوسطن سلتيكس ولوس أنجليس ليكرز.

واستحوذت المنافسة بين بيرد وجونسون على خيال مشجعي كرة السلة خلال فترة ذروتهما، وساعدت في تعزيز شعبية الدوري الأميركي.

وتوّج كل من الأسطورتين بجائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، كما أدرجا في قاعة المشاهير، علماً أنهما كانا ضمن فريق "الأحلام" الأول الذي توّج بذهبية أولمبياد برشلونة 1992.

وأمضى اللاعبان طيلة مسيرتهما مع فريقيهما حيث توّج بيرد بلقب الدوري ثلاث مرات مع بوسطن، وجونسون خمس مرات مع ليكرز.